金沢競馬の競走馬から禁止薬物が検出され、調教師が行政処分です。一定期間、賞金などを受け取ることができない賞典停止などの処分を受けたのは、この馬の管理責任者だった59歳の調教師です。石川県競馬事業局によりますと、おととし4月のレース後、出走した競走馬のうちの1頭から、禁止薬物が検出されていました。金沢競馬で禁止薬物が検出されたのは、平成以降、今回が2回目。金沢競馬は、関係者に厳重注意を行い、再発防