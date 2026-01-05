DYGLが、自主企画イベント「Crossing 2026」を開催することを発表した。東京・大阪・名古屋・沖縄の4都市を巡るライブシリーズ。各地ゲストとして、kanekoayano、ZAZEN BOYS、テレビ大陸音頭、Texas 3000が出演する。チケット先行予約は現在受付中。＜ライブ情報＞DYGL presents"Crossing 2026"2026年4月13日（月）沖縄｜桜坂セントラルGUEST : Texas 3000OPEN 18:30 / START 19:00お問合せ: セントラル 098-861-85052026年4月17日