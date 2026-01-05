ドル指数続伸、１０月２５日以来のドル高水準＝ロンドン為替 週明けもドル指数が上昇している。一時９８．７９６と１２月１０日以来のドル高水準となった。テクニカルポイントでは、２１日線（９８．４５７）を上抜けており、次のメドとして２００日線（９８．９４１）が上値に控えている。 ドルインデックス＝98.69(+0.26+0.27%)