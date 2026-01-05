ポンド相場反応薄、英消費者信用残高の成長も＝ロンドン為替 英国11月個人消費クレジット借入は20.8億ポンド増（クレカ10億、その他11億）、年間成長率は8.1％に加速した。住宅ローン承認件数は64,530件（前回65,010件）と小幅減少した。一方、ネット住宅ローン借入は45億ポンドに増加（10月42億ポンド減）。年間成長率は3.3％に上昇、2023年1月以来の高水準となった。 ​ 全般に英中銀の発表デӦ