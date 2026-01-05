Amazonは2026年最初のセールとなる「スマイルSALE 初売り」を1月7日23時59分まで実施している。レッドブルやコカ・コーラといった飲料もセール対象となっており、5日17時に編集部が確認したところ、「レッドブル エナジードリンク 250mlx24本」は通常5,132円のところ28％ OFFの3,695円だった。 コカ・コーラはラベルレス 500mlペット×24本と、コカ・コーラゼロのラベルレス 500ml×24本