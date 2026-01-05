半年に及ぶポスト不在を解消。岐阜県に初めての女性副知事が就任しました。 【写真を見る】岐阜県初の女性副知事誕生 足立葉子氏｢行政経験を生かしながら県政の発展に寄与したい｣ 約半年に及ぶポスト不在を解消 （岐阜県 足立葉子副知事）「女性で初めて（副知事に）なるのは大変光栄なこと。身の引き締まる思いで務めてまいりたい」 副知事に就任した足立葉子さん（60）は、岐阜大学農学部を卒業後1988年に入庁。農政部門を中