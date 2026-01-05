経済界のトップなどが集まって新年を祝う互礼会が5日、大分市で行われました。 2026年の大分県内経済はどうなるのか関係者に聞きました。 大分市のホテルで行われた互礼会には経済界や行政の関係者などおよそ750人が参加しました。 2026年の県内経済はどうなるのか。 関係者にキーワードとともに聞きました。 大分商工会議所吉村恭彰会頭 大分商工会議所の吉村恭彰会頭が掲げた言葉は。 ◆大分