新たな年を迎えた大分県内の各地の様子をお伝えします。 訪れた人たちにこの1年の抱負などを聞きました。 豊後二見ヶ浦の夫婦岩の間から昇る初日の出 澄んだ空に美しい初日の出が昇った元旦。 標高1700m級の山々が連なるくじゅう連山ではご来光を臨もうと多くの登山客が訪れました。 こちらは初日の出の名所、佐伯市上浦の豊後二見ヶ浦です。 しめ縄が張られた夫婦岩の間から初日の出が昇り訪れた人たちが写