2025年11月に発生した大分県大分市佐賀関の大規模火災について、5日から被災した家屋の解体や撤去を大分市が行う「公費解体」の申請の受け付けが始まりました。 窓口は佐賀関市民センターに設けられていて、初日の5日は、11件の申請があったということです。 ◆自宅が全壊した男性「解体（の申請で）家の立地条件を地図で調べて確認した。できたら元の位置に戻りたい」 大分市は「公費解体」の申請を2月末まで受け付けて