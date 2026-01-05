テレビ大分 大分自動車道の由布岳パーキングエリアで4日、駐車中の軽乗用車から首に傷のある男女2人の遺体が見つかりました。その後の捜査で2人は親子であることが分かり、警察は自殺や無理心中の可能性があるとみて調べています。 ◆TOS山路謙成アナウンサー「ブルーシートの奥に2人の遺体が見つかった車がある。現場では警察による鑑識作業が行われています」 テレビ大分 遺体