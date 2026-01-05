ニッキューナナ・こっちゃん選手が12月24日に配信されたABCラジオPodcast「ニッキューナナの秘宝感」で、海外で謎のバズり方をしていたことを明かした。 2026年、単独ライブ「マンチョゲマーチ」を開催するニッキューナナ。3月14日には東京公演、3月17日には大阪公演、4月3日には宮城公演を実施する。 前回の単独ライブではコントだけではなく、楽曲も生歌で披露した。今回も新曲を披露する予定。 こ