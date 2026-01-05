富山県庁では今年の執務始め式が行われ、幹部職員などおよそ50人が出席しました。新田知事は、新たに策定した県の総合計画や県立高校の再編、富山空港の民営化など、今年の重要課題を踏まえたうえで、次のように訓示しました。新田知事「皆さんとともにまいてきた種、みなさんとともに育てていきたい。そして、果実ができるようにしていきたいというふうに考えています」また、今年の元日で発生から2年がたった能登半島地震につい