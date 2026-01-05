今年は衆議院の解散・総選挙もとりざたされる中、きょう、自民党所属議員の新年初顔合わせが行われました。富山県内の自民党員は、昨年末時点で前の年からおよそ1割減ったことが分かり、党勢の立て直しが急務となっています。自民党に所属する国会議員と県議会議員が一堂に会する、県連主催の新年初顔合わせ会が、きょう開かれました。衆議院議員2人、参議院議員1人が出席しましたが、無断・架空の党員登録問題で県連の役職を解任