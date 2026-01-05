正月3が日を経て週明けの月曜日のきょう、初出勤だったという方も多いと思います。皆さん2026年の本格始動をどんな思いで迎えたのか、そして各地の仕事始めをお伝えします。けさ、富山駅周辺で職場に急ぐ人にマイクを向けると。きょうが仕事初めの会社員「今年は家でゆっくり過ごしました。また始まるのかって感じですね。きょうからなんで、とりあえず頑張ろうかなみたいな緩い感じで」きょうが仕事初めの会社員「久しぶりに家族