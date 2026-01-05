■これまでのあらすじ家庭に不満があり、部下のユキと社外で会うようになった聡。最初は家庭に搾取されている自分にはガス抜きが必要だと、軽い気持ちだったが次第にのめりこんでいく。ある日、社内でふたりの関係を疑う者が出て彼女がそっけなくなると、妻に家事育児当番を変更してもらいユキとの時間を作るのだった。一方ユキは同僚に聡について聞かれ打ち明けてしまう。すると同僚から、聡が過去に何度も新人に手を出していると