日本体育大学のレスリング部の男子部員が横浜市のコンビニで下半身を露出し逮捕されていたことがわかりました。男子部員は事件前に違法薬物を使用していた可能性があり、警察が鑑定を進めています。逮捕されたのは日体大レスリング部の男子部員で先月末、横浜市青葉区のコンビニで下半身を露出した公然わいせつの疑いがもたれています。捜査関係者によりますと、男子部員は事件を起こす前、違法薬物を使用していた可能性があり、警