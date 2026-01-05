気象庁によりますと、北日本では今月7日（水）にかけて、東日本日本海側では今月6日（火）にかけて大雪による交通障害、着雪やなだれに注意するよう呼びかけています。 【画像をみる】7日（水）にかけて全国的に荒天か雪と雨のシミュレーション また、北～西日本では今月7日（水）にかけて、南西諸島ではきょう（5日）は落雷やひょう、急な強い雨、局地的には竜巻などの激しい突風に注意が必要だとしています。