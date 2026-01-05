岡山県高梁市では、お殿様の仕事始めです。備中松山城の猫城主「さんじゅーろー」が地元の神社へ初詣に訪れ、今年も多くの観光客が城を訪れるよう祈願しました。 【写真を見る】備中松山城の猫城主「さんじゅーろー」が初詣「ニャーオ」今年の賑わいを祈願【岡山】 年末年始を城下町で過ごし、リフレッシュした猫城主は、久しぶりに城に上がり、さっそく訪れた人たちをもてなしました。 （大森保