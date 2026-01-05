E&Iクリエイション株式会社は、1月3日（土）から開催されている「Amazon スマイル SALE」に参加。同社取り扱いブランドをセール価格で販売している。 対象ブランドはAstrHori、SG-image。交換レンズをはじめ保護クロスなどのアクセサリーをラインアップする。 例えば、SG-imageの「AF 25mm F1.8 II」は11%OFFの1万9,800円となっている。 セール期間 2026年1月3日（土）9時00分～1月7日