5日の外国為替市場のドル円相場は午後7時時点で1ドル＝156円90銭前後と、午後5時時点に比べ7銭の小幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝183円31銭前後と15銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース