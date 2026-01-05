韓国メディア・聯合ニュースはこのほど、「貧乏ミーム」と呼ばれる投稿が韓国のSNS上で流行し、一部で批判を集めていると報じた。記事によると、SNS「Threads（スレッズ）」を中心に、豪華な車や高級ホテル、ブランド品などの写真を投稿しながら、「この貧しさからいつ抜け出せるのだろう」など、実態とは正反対の「貧乏アピール」のキャプションを添える投稿が流行している。記事は、ラーメンの横にフェラーリのキーを置き「お金