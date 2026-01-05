官公庁や企業の多くは5日が仕事始めです。 県庁では大石知事が「自慢したくなる明るい長崎県を作ろう」と呼びかけました。 （大石知事） 「長崎県民がふるさと長崎県を誇りに思い、自慢したくなる明るい長崎県を引き続き一緒に作っていきましょう。また1年頑張っていきましょう」 県の仕事初め式には幹部職員など約340人が出席しました。 大石知事は「人口減少を正面から受け止めたうえで経済成長を実現し、力強い