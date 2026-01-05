中国工業情報化部が明らかにしたところでは、2025年1〜11月、中国のソフトウェア・情報技術サービス業界は好調に推移し、ソフトウェア産業の売り上げは安定した伸びを示し、輸出もプラス成長を維持したとのことです。データによると、中国のソフトウェア産業の2025年1〜11月の売上高は前年同期比13．3％増の13兆元（約292兆円）を超え、利益総額は同6．6％増を達成しました。分野別では、ソフトウェア製品の売上高が同期間に安定し