連合の新年交歓会で芳野友子会長（右）と話す木原官房長官＝5日午後、東京都荒川区木原稔官房長官は5日、東京都内のホテルで開かれた連合の新年交歓会に出席し「皆さまとしっかりコミュニケーションを取りながら、政策を丁寧に果断に進めていく」と述べた。立憲民主、国民民主両党の最大の支援組織である連合に秋波を送った形。「政治の安定なくして力強い経済政策や、外交安全保障政策は推進できない」とも訴えた。高市内閣に