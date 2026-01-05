老朽化が進む熊本県のスポーツ施設について、木村知事が、再整備に向けて企業や個人から寄付を募るための基金を創設する方針を示しました。 【写真を見る】老朽化進む熊本県のスポーツ施設に「応援基金」設立へ県民に再整備の支援呼びかける 仕事始めで知事表明 1月5日が仕事始めとなった熊本県庁では、木村知事が、仕事始め式で集まった職員たちを前に、今年の漢字として「尊」を掲げました。 熊本県 木村敬知