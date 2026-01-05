ファミリーマートは、菰田欣也シェフ監修のもと開発した「麻辣チーズ肉まん」(198円)を1月6日から、「黒酢酢豚」(428円)を1月13日から全国のファミリーマートで発売する。「麻辣チーズ肉まん」(198円)、「黒酢酢豚」(428円)菰田欣也シェフは日本を代表する中華料理人で、火鍋専門店「ファイヤーホール4000」オーナーシェフや創作中華料理「4000 Chinese Restaurant」総料理長を務めるなど“四川料理の巨匠”でもある。同社では2023