通信カラオケ・JOYSOUNDは、次世代バーチャルシンガー・HACHIのライブ映像を、23日12時から映像コンテンツ「みるハコ」で配信。そのチケットの販売がスタートした。『HACHI Live Tour 2025 “Unlockture”』HACHIは、YouTubeで週2回の定期歌配信を行いながら、有観客ライブやオンラインライブ、海外ツアーなど多彩な舞台で活躍するバーチャルシンガー。2024年にはキングレコードからメジャーデビューも果たした。今回配信されるの