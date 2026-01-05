道路の1車線をまるまる占拠してしまうほどの行列。その無数の人の流れは、参道に向かってのびています。商売繁盛にご利益がある東京屈指のパワースポット・神田明神は、仕事始めを迎えた参拝客で朝早くから境内があふれかえりました。40代：会社の初詣に来た。事業繁栄と、物価高とかで売り上げがだいぶ落ちているので、そのお参りをしにきた。皆さんの新年の抱負は？40代：やさしいママになりたい。去年も怒らないって決めていて