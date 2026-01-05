ファミリーマートは1月6日、「ファミマの白をまとったいちご狩り」を全国のファミリーマートで開始する。ファミマの白をまとったいちご狩り2021年から実施している、いちごの祭典「ファミマのいちご狩り」を、6年目を迎える今年は、"白"のいちご狩りへとリニューアル。練乳、ミルク、クリーム、ホワイトチョコレートなどの「白」の素材を用い、いちごの魅力を最大限に引き出した全16種類のデザート、パン、アイス、菓子、ドリンク