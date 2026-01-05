¥À¥¹¥­¥ó¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥Ä¤Ï1·î9Æü¡¢¥´¥Ç¥£¥Ð¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¡ÖMister Donut¡ßGODIVA¡×Á´5¼ïÎà¤ò¥ß¥¹¥¿¡¼¥É¡¼¥Ê¥ÄÁ´Å¹(°ìÉô¥·¥ç¥Ã¥×½ü¤¯)¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£Mister Donut¡ßGODIVAÁÏ¶È55¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥ß¥¹¥¿¡¼¥È゙¡¼¥Ê¥Ä¤È100¼þÇ¯¤Î¥´¥Ç¥£¥Ð¤¬¶¦¤Ë»Å¾å¤²¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¥´¥Ç¥£¥Ð¤Î¥È¥ê¥å¥Õ¥·¥ç¥³¥é¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ³«È¯¤·¤¿¥È¥ê¥å¥Õ¥·¥ç¥³¥é¥É¡¼¥Ê¥ÄÀ¸ÃÏ¤Ï¡¢¤¯¤Á¤É¤±¤è¤¯¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¿©´¶¤Ç¡¢¸«