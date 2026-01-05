Image:Adriano Contreras / Gizmodo US それは間違いないのですが、今起こっているRAM不足やPC価格の高騰までは予想できていなかったのでしょう。マイクロソフトは、OpenAIを資金とインフラの両面で強力に支援して、テック業界がAI至上主義に染まることに一役買いましたが、その結果、今後数年にわたるPC市場にダメージを与えてしまったかもしれません。2024年に発表されたCopilot+ PC。発表当時はアピールされて