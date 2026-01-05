高松市役所 高松市は、子どもが病気などで集団生活が困難な時期、保育施設などに代わって一時的な預かりを行う病児保育事業に取り組んでいます。2026年1月、利用施設が増えました。 5日から利用が始まったのは、医療法人社団恵生会いきなりキッズクリニック「たすかるもん」（高松市内町）です。乳幼児～小学6年生が対象です。 月曜、火曜、水曜、金曜は午前8時～午後6時、木曜は午前8時～午後0時