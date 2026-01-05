尚志は準決勝で神村学園と対戦する第104回全国高校サッカー選手権大会第5日は1月4日、埼玉と神奈川で準々決勝4試合が行われた。浦和駒場スタジアムでの第1試合では、尚志（福島）が帝京長岡（新潟）に1-0で競り勝ち、7大会ぶり3度目のベスト4に進んだ。初のファイナル進出を懸け、1月10日の準決勝で神村学園（鹿児島）と対戦する。前半から尚志が攻勢に出た。いずれもDFにブロックされたが、11分と15分に右2列目のMF大熊瑠空（