アメリカのドナルド・トランプ大統領がオーナーを務めるThe Trump Organizationの携帯電話事業「Trump Mobile(トランプ・モバイル)」は、2025年6月に金色のスマートフォン「T1 Phone 8002(T1)」を発表しました。当初は2025年9月の出荷が予定されていたT1でしたが、結局2025年中にT1が出荷されることはなかったと報じられています。Trump Mobile delays plan to launch gold-coloured smartphone this yearhttps://www.ft.com/conte