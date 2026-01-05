フジテレビの井上清華アナウンサーが5日、インスタグラムを更新。幼少期の年賀状を公開し、ファンから反響が寄せられている。【写真】幼少期の井上清華アナが写っている年賀状井上アナは投稿で、「本日からめざましテレビも始まりました！」「2026年もよろしくお願い致します」と新年のあいさつをつづり、「小さい頃恒例だった干支にちなんだ年賀状です」「小物からデザインまで母プロデュースです笑」と、思い出の年賀状につ