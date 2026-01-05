お笑いコンビ・千原兄弟の千原ジュニアが、5日に自身のインスタグラムを更新し、海外で受け取ったという心温まる手紙を公開した。【写真】ジュニアが感動！海外で受け取った手紙ジュニアは「海外で寛いでたらそこの清掃員の方からこの手紙を事付けて頂きました」「元日から素敵なメッセージと粋なお心遣いありがとうございます!!」と説明し、1枚の手紙を公開している。手紙は手書きで、「いつもTVで拝見しています。TVの向