プロボクシング元ヘビー級世界王者タイソン・フューリー（３７）＝英国＝が４日（日本時間５日）、自身のインスタグラムで現役復帰を表明した。元ＷＢＡスーパー、ＷＢＣ、ＩＢＦ、ＷＢＯの主要４団体全ての世界ヘビー級王座を手にしていたフューリーは「２０２６年がその年だ、マックの帰還だ」と復活を宣言。「しばらく（リングを）離れていたけど、今、戻ってきた。３７歳になってもまだ、パンチを打っている。男の顔を殴っ