高知県香南市の高知県立のいち動物公園の入園者の数が600万人を超え、1月4日に600万人目となった家族に記念品が贈られました。のいち動物公園の入園600万人目となったのは、岡山県倉敷市から正月休みで帰省していた原田拓実さんの家族です。4日、記念のセレモニーがおこなわれ、家族3人で訪れた原田さんにのいち動物公園のグッズなどが贈られました。のいち動物公園は1991年11月にオープンし、34年余りでのメモリアル