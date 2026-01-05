日本テレビの平松修造アナウンサーが５日放送の日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）に東京・日テレのスタジオから出演。自身の声をほめられ、大テレする一幕があった。この日のニュースを読み上げたところで司会の宮根誠司氏に「平松さん、箱根駅伝お疲れ様でした」と声をかけられ「ありがとうございました。いいレースでした」と頭を下げた平松アナ。ここでコメンテーターで出演の読売テレビ