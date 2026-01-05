プロ野球の榊原定征コミッショナー（８２）は５日、日本野球機構（ＮＰＢ）の仕事始めで、クライマックスシリーズ（ＣＳ）の開催方式の変更について言及した。最終ステージ（Ｓ）は６戦４勝制。１位球団に１勝のアドバンテージが与えられているが、勝率が５割未満のチームが出場した場合は「何らかのディスアドバンテージというか、１つのセッションを設けて、それで勝ってきたらしょうがないんですけど、何らかの処置が必要」と