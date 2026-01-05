ヘッドホンをつけ、目隠しをされた人物。アメリカ軍の軍事作戦によって拘束された、ベネズエラのマドゥロ大統領です。年明け早々、衝撃を与えた今回の軍事作戦は今後、世界にどのような影響を及ぼすのでしょうか。ベネズエラの首都カラカスの夜空に爆発音が響いたのは、3日未明のことでした。アメリカ軍の軍用機がレーダー基地などを攻撃し、特殊部隊が就寝中だったマドゥロ大統領夫妻を拘束。ニューヨークの施設に連行したのです