日向坂46の五期生・大野愛実が、24日放送のニッポン放送『オールナイトニッポン0(ZERO)』（深3：00〜5：00）を担当することが決定した。【写真】”アイドル史上最高クラス”のビジュアルを披露した大野愛実大野は東京都出身の18歳。2025年3月に日向坂46の五期生として加入し、28日に発売される日向坂46の16ｔｈシングル「クリフハンガー」では、初選抜にしてセンターポジションを務めることが発表されている。また、昨年11月