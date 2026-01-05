Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、1月5日の第1試合に出場する4選手を発表した。年末年始休みを挟んで、今日からリーグが再開。レギュラーシーズンも折り返し地点をやや過ぎたところで、ここからいよいよ順位争いもより熾烈になる。新年初勝利で幸先のいいスタートを切るのはどのチームか。【映像】新年初勝利は誰の手に？先発する4選手は、ここまで明暗くっきり。EARTH JETS・HIRO柴田（連盟）は個人31位と苦戦。KONA