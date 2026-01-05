90周年記念ソングの制作も。強竜復活に向け人気アーティストが名乗りを上げました。 【写真を見る】｢今後提案したいのは“ブラックドアラ”｣ ドラゴンズ90周年の広報アンバサダーにサカナクションのボーカル･山口一郎さん 応援ソングは｢新宝島｣のアレンジVer!? きょうドラゴンズの球団創設90周年広報アンバサダーに就任したのは、ロックバンド「サカナクション」のボーカル･山口一郎さん。 岐阜