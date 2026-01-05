「ウマくいく年に」多くの人が祈る中で迎えた2026年。愛知県の大村知事の恒例の書き初めは… 【写真を見る】愛知･大村秀章知事の今年の書き初めは…｢萬馬奔騰｣ アジア大会など様々なプロジェクトに“勢いよく取り組む” （愛知･大村秀章知事）「ことしは萬馬奔騰（ばんばほんとう）と書かせていただきました」 様々なプロジェクトに勢いよく取り組む! ｢萬馬奔騰｣ 選んだのは、無数の馬が勢いよく駆け巡る様子を表した「萬馬奔