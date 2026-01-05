中部空港は1月3日が帰国のピーク。年末年始を海外で過ごした人に話を聞きました。 【写真を見る】 ｢ディズニーのチケットは東京の3倍｣｢朝ごはん家族4人で1万円…｣ 円安でも海外へ 中部空港では去年比4％減の7万人余りが出国 ことしは去年に比べて4％減の7万1856人が出国。行き先では「台湾・香港」が最多となりました。 帰国直後に伺った皆さんの旅の思い出は？（韓国から帰国）「クルージングで夜景を見たこ