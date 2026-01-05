茨城・水戸市のアパートでネイリストの女性が殺害された事件で、女性がかつて、警察に対し人間関係を巡るトラブルについて相談していたことが分かりました。事件が起きたのは2025年の大晦日。水戸市内のアパートの一室で、ネイリストの小松本遥さん（31）が血を流して倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認されました。警察によりますと、小松本さんの体には刃物のようなもので首を刺された傷が残されていました。加えて、頭