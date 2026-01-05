“芸能界のスイーツ女王”と名高い、ぼる塾・田辺智加さん。個人のYouTubeチャンネルでは、たびたびオススメのディズニー土産を紹介してくれています！最近も東京ディズニーランドに行ってきた田辺さんは、『【セブン-イレブンおすすめ商品】聞いて！新しい趣味ができそうだよ！【田辺流年末の暴飲暴食の調整】』という動画で、購入したお菓子を紹介してくれました。【関連】ぼる塾・田辺智加が太鼓判！【ディズニー】おすすめ土産