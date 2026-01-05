マカオ航空は、「ブラックフライデースペシャルセール」を2025年12月24日から1月7日まで開催する。対象路線は東京/成田・大阪/関西〜マカオ線で、往復運賃はエコノミークラスが20,000円から、ビジネスクラスが77,000円から。燃油サーチャージ・諸税等は別途必要となる。搭乗期間は1月5日から2月17日まで。片道の設定もある。