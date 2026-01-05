5日午前、十日町市で上半身が雪に埋まった状態の男性の遺体が見つかりました。警察は、雪下ろし中の事故とみて調べています。 死亡したのは、十日町市中屋敷に住む団体役員南雲晴夫さん(76)です。警察によりますと、午前11時ごろ、十日町市浦田で「南雲さんが雪に埋まって亡くなっているようだ」と会社の同僚から警察に通報がありました。 警察や消防が現場に駆けつけると、上半身が雪に埋まった状態の南雲さんが見つかりまし